새해에도 터지는 BTS '다이너마이트'…빌보드 5위

지난주 44위에서 39계단 점프…음원 판매량 183% 늘어

방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'가 새해에도 놀라운 인기를 과시했다. 4일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면 이 노래는 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 5위를 기록했다. 지난주 44위에서 무려 서른아홉 계단 뛰어올랐다. 크리스마스 시즌을 맞아 차트를 수놓았던 캐럴들이 일제히 빠지면서 역주행에 가속도가 붙었다. 특히 음원 판매량은 약 4만5000건으로, 전주보다 183% 늘었다. 통산 12주째 '디지털 송 세일즈' 차트 정상에 올랐다.

'다이너마이트'는 지난해 8월 발매돼 '핫 100'에서 통산 3주간 선두를 달렸다. 4개월여간 상위권을 지키며 폭넓은 사랑을 받고 있다. 지난달 캐럴 분위기를 입힌 '홀리데이 리믹스' 버전이 발매돼 음원 판매와 스트리밍이 모두 상승하기도 했다. 승승장구로 제63회 그래미 어워즈 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE)' 부문 후보에 선정됐다. 수상 여부는 오는 31일 열리는 시상식에서 밝혀진다.

