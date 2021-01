뮤지컬 코미디 '젠틀맨스 가이드' 온라인 유료 생중계

[아시아경제 박병희 기자] 뮤지컬 코미디 '젠틀맨스 가이드: 사랑과 살인편'이 온라인 유료 생중계로 더 많은 관객을 만난다.

제작사 쇼노트는 뮤지컬 '젠틀맨스 가이드'가 오는 8~10일 모두 네 차례에 걸쳐 유료 온라인 생중계 공연을 올린다고 밝혔다. 이번 온라인 공연은 녹화 중계가 아닌 실시간 생중계이며 출연 배우 전원이 참여한다.

뮤지컬 '젠틀맨스 가이드'는 1900년대 초반, 영국 런던에서 가난하게 살아온 '몬티 나바로'가 어느 날 자신이 고귀한 다이스퀴스 가문의 여덟 번째 후계자라는 사실을 알게 되고, 다이스퀴스 가문의 백작이 되기 위해 자신보다 서열이 높은 후계자들을 한 명씩 제거하는 과정을 다룬 뮤지컬 코미디이다. 김동완, 박은태, 이상이, 오만석, 정상훈, 이규형, 최재림 등이 몬티 나바로와 다이스퀴스 역으로 출연한다.

8일 오후 8시 온라인 생중계에는 몬티 역에 박은태, 다이스퀴스 역에 오만석, 시벨라 역에 임혜영, 피비 역에 김아선이 출연한다. 9일 오후 3시 공연에는 이상이-최재림-김지우-선우가, 오후 7시30분 공연에는 박은태-이규형-임혜영-김아선이 출연한다. 마지막 10일 오후 4시 공연에는 김동완-정상훈-김지우-선우가 출연한다.

뮤지컬 '젠틀맨스 가이드'의 온라인 생중계 관람권은 인터파크에서 매 공연 시작 1분 전까지 구매할 수 있다.

