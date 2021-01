"캠퍼스 할인 받으세요"…삼성전자, '갤럭시 캠퍼스 스토어' 오픈

스마트폰·웨어러블·노트북·프린터·액세서리 등 10~20% 할인

대학생·대학원생 전용 쇼핑몰…학교 메일 계정 인증 통해 가입 가능

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,000 2021.01.05 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 김진욱 공수처장 후보, 대치동 아파트 전세 등 재산 18억 신고이재용, 평택사업장서 '새해 첫 현장경영'…"시스템반도체 신화 만들자"(종합)역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close 가 대학생·대학원생들에게 갤럭시 기기를 할인 가격에 판매하는 '갤럭시 캠퍼스 스토어'를 4일 오픈했다.

갤럭시 캠퍼스 스토어는 만 18세에서 29세 사이의 대학생·대학원생을 위한 모바일·IT 전용 온라인 쇼핑몰이다. 재학 중인 학교 메일 계정 인증을 통해 가입이 가능하다.

갤럭시 캠퍼스 스토어는 스마트폰부터 웨어러블, 태블릿, 노트북, 프린터, 모바일 액세서리 등을 삼성전자 홈페이지보다 약 10~20% 할인된 가격에 판매한다. 각 품목별 구매횟수는 연 1회로 제한된다. 삼성전자는 갤럭시 캠퍼스 스토어 판매 제품을 지속 확대해 갈 예정이다.

현재 국내 대학·대학원 재학생뿐 아니라 입학 예정자나 해외 대학에 재학 중인 경우, 29세 이상의 대학생인 경우도 증빙서류 제출을 통해 가입이 가능하다. 자세한 내용은 삼성전자 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성전자는 갤럭시 캠퍼스 스토어 오픈을 기념해 더 많은 학생들이 혜택을 누릴 수 있도록 친구 추천 이벤트를 진행한다. 대학생 친구에게 가입을 추천하면 추천인 ID 입력 횟수에 따라 N포인트, 전기자전거, 게임기, 기프티콘 등 다양한 경품을 지급한다.

삼성전자 관계자는 "최근 학습과 자기 계발은 물론 문화 생활까지 모두 모바일로 즐기는 학생들이 늘어나면서 다양한 갤럭시 제품을 보다 편리하게 구매할 수 있는 '갤럭시 캠퍼스 스토어'를 기획하게 됐다"며 "'갤럭시 캠퍼스 스토어'를 통해 대학생 고객들에게 한층 더 친근하게 다가가며 맞춤형 혜택을 강화할 계획"이라고 말했다.

