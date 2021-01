'통큰 행사' 롯데홈쇼핑, "100돈 황금소·5돈 골드바 쏜다"

합리적 쇼핑 기회 제공·이슈성 마케팅 통한 고객 선점 전략

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데홈쇼핑은 다음달 14일까지 새해 경품 이벤트 '소프라이즈'를 진행한다고 5일 밝혔다. 신축년 '소의 해'를 맞아 황금소(100돈 상당), 순금 골드바(5돈 상당) 등을 증정하는 행사다.

행사 기간 동안 TV, 티커머스, 모바일 등 롯데홈쇼핑 전 채널에서 누적 구매금액 30만원 이상인 고객을 대상으로 추첨을 통해 황금소(3명), 순금 골드바(10명), 적립금 1만원(1000명) 등을 증정한다. 결제 완료시 자동으로 응모되며, 당첨자 발표는 3월 2일이다. 또한 오는 17일(일)까지 '신년대박 신박쇼'를 진행하고, 모바일앱을 통해 TV행사 상품을 구매할 경우 구매금액의 최대 7%를 적립금으로 제공한다.

롯데 홈쇼핑 관계자는 "이번 행사는 새해 힘찬 시작을 응원하고 합리적인 쇼핑 기회를 제공하기 위해 기획됐다"면서 "업계 선도적인 마케팅으로 매출과 화제성에서 동시에 성공한 경험을 기반으로 올해도 고객 요구, 시즌, 트렌드를 반영한 마케팅 전개를 통해 고객을 선점할 것"이라고 설명했다.

