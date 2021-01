LG전자, 퓨리케어 360도 공기청정기 플러스 출시…바이러스·세균 99%제거

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 3,000 등락률 -2.11% 거래량 392,743 전일가 142,000 2021.01.05 10:00 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 주가 13만 9500원.. 전일대비 3.33%[신년사]권봉석 LG전자 대표 "LG팬덤 만드는 미래사업 체계적 준비"LG전자, 주가 13만 6500원.. 전일대비 1.11% close 가 5일 바이러스와 세균을 99.9% 제거하는 '퓨리케어 360도 공기청정기 플러스'를 출시했다.

LG전자는 건강과 위생관리에 대한 고객의 관심이 높아지는 가운데 항바이러스·항균 효과가 있는 트루 토탈케어 필터를 이번 신제품에 처음 적용했다. 서울대학교 보건대학원과 공동으로 시험한 결과 트루 토탈케어 필터는 쥐코로나바이러스(MuCoV)를 99.9% 제거한다. 또 한국화학융합시험연구원의 실험 결과에 따르면 이 필터가 황색포도상구균, 폐렴간균, 대장균을 99.9% 없애준다.

신제품은 기존 모델의 공기청정 성능은 그대로 계승했다. 이 제품은0.01㎛(마이크로미터, 100만 분의 1m) 크기까지의 극초미세먼지를 제거한다. 한국천식알레르기협회(KAF)와 영국알레르기협회(BAF)로부터 인증도 획득했다. 또 암모니아, 포름알데히드, 톨루엔, 아세트산, 아세트알데히드 등 생활냄새와 유해가스를 없애준다. 이 제품의 360도 디자인은 여러 방향에서 공기를 흡입하고 정화할 수 있어 사각지대가 줄어든다. 특히 LG의 특허기술 34개가 적용된 클린부스터를 사용하면 그렇지 않을 때 보다 최대 24% 빠르게 실내 공기를 정화한다.

LG전자는 항균 필터가 적용된 퓨리케어 360도 공기청정기 펫 플러스도 함께 선보인다. 이 제품은 반려동물을 키우는 고객을 위해 기존 퓨리케어 360도 공기청정기 모델 대비 탈취 성능은 물론 털·먼지 제거 성능이 강화됐다. 신제품은 청정면적에 따라 30형 모델·30형 펫 모델, 19형 모델·19형 펫 모델이 있고, 출하가는 99만9000원~156만9000원이다.

LG전자는 신제품 출시를 기념해 ‘우리집 맞춤 안심청정패키지’ 모델을 구매한 고객에게 할인 혜택을 제공한다. 예를 들어 약105㎡(32평) 이상인 공간에서 생활하는 4인 가구 고객들을 위해 퓨리케어 360도 공기청정기 플러스 2단 모델, 퓨리케어 360도 공기청정기 플러스 1단 모델, 퓨리케어 공기청정기 모델, 퓨리케어 미니 공기청정기 모델을 하나의 패키지로 구성했다. 이 패키지를 구매하는 고객은 최대 39만원 상당의 캐시백을 받는다.

이재성 LG전자 H&A사업본부 에어솔루션사업부장 부사장은 "건강과 위생에 대한 고객들의 관심이 높아지는 가운데 항바이러스·항균 필터를 갖춘 퓨리케어 360도 공기청정기 플러스를 앞세워 프리미엄 시장을 선도할 것"이라고 강조했다.

