두산아트센터 27일까지 DAC 아티스트 공개 모집

[아시아경제 박병희 기자] 두산아트센터가 오는 27일까지 2021년 DAC Artist(DOOSAN ART CENTER Artist)를 공개 모집한다.

'DAC Artist'는 공연예술 분야의 젊은 예술가 창작자들이 안정적인 작품활동을 할 수 있도록 지원하는 프로그램이다. 두산아트센터는 2007년부터 극작가, 연출가, 국악창작자, 무대미술가 등 다양한 분야의 창작자들을 DAC Artist로 선정해 지원해왔다. 지금까지 15명의 창작자들과 연극 '이갈리아의 딸들', '외로운 사람, 힘든 사람, 슬픈 사람', '죽음과 소녀', '비포 애프터' 등 19편의 작품을 선보였으며 해당 작품들을 통해 19개 부문에서 수상한 바 있다. 최근 활발한 활동을 선보이고 있는 김수정(극작가/연출가), 윤성호(극작가/연출가), 이승희(국악창작자)를 비롯해 이자람, 여신동, 김은성, 성기웅, 이경성, 양손프로젝트 등이 DAC Artist로 선정돼 활동했다.

두산아트센터는 올해부터는 공모를 통해 매년 2명씩 DAC Artist를 선정해 더 많은 창작자들을 지원한다. 선정된 DAC Artist는 최대 1억원 상당의 제작비를 지원받으며 두산아트센터 기획ㆍ제작의 공연을 2022년 9~10월 중 선보일 수 있는 기회를 갖는다. 그 외에도 극장 공간 및 연습실과 홍보마케팅 전반을 지원받는다.

DAC Artist는 한국 국적의 만 40세 이하로 2편 이상 창작활동을 경험했다면 누구나 신청 가능하다. 활동 분야의 장르에 제한은 없으며 개인으로만 지원할 수 있다. 공모에 지원한 창작자는 서류 심사와 개별 인터뷰를 통해 2월 중 DAC Artist로 최종 선정된다.

공모 신청방법은 접수 기간 동안 두산아트센터 홈페이지에서 공모지원서를 작성한 후 제출하면 된다. 자세한 사항은 두산아트센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 두산아트센터는 공연, 미술 분야의 창작자들을 지원하는 공모 프로그램을 다양하게 진행하고 있다. 공연 분야에서는 'DAC Artist', '공동기획', '두산아트랩: 공연'을, 미술 분야는 '두산 큐레이터 워크샵', '두산아트랩: 전시' 등 모두 5개 프로그램을 정기 공모로 진행한다.

