[아시아경제 문채석 기자]

4일자.

◆본부장(상임이사)

▶경영지원본부장 최문규

◆처장 및 지사장(전보)

▶홍보문화실장 현송현 ▶안전보안처장 정찬식 ▶해외사업1처장 이재석 ▶해외사업2처장 임건묵 ▶석유비축처장 김광신 ▶유통사업처장 직무대행 전병혁 ▶에너지인프라사업처장 서경식 ▶서산지사장 김영철 ▶울산지사장 박종근 ▶평택지사장 이주현 ▶구리지사장 윤진용 ▶용인지사장 윤관용

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr