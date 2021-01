[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오전 대한노인회 영등포구지회를 방문, 신축년 새해 맞이 신년 인사를 전하고, 안부를 여쭈며 소통하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 "그간 구정 운영과 코로나 방역에 적극 협조해주신 어르신들께 감사의 마음을 전하고, 2021년에도 어르신들의 아낌없는 가르침과 지혜를 바탕으로 다양한 구정시책 차질없이 펼쳐나가겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr