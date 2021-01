[아시아경제 조현의 기자] 옥스퍼드대와 아스트라제네카가 공동 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 최초 접종 기록은 옥스퍼드 토박이 출신의 한 고령의 남성에게 돌아갔다.

4일(현지시간) BBC 방송에 따르면 이날 오전 신장병 투석 환자인 브라이언 핑커(82)씨가 옥스퍼드 대학병원에서 아스트라제네카 백신을 맞았다.

핑커씨는 아스트라제네카 백신 1호 접종자가 돼 "매우 기쁘다"고 밝혔다.

잉글랜드 남부 옥스퍼드에서 나고 자란 그는 "백신이 옥스퍼드에서 개발돼 매우 자랑스럽다"며 "올해 있을 아내 셜리와의 결혼 48주년 축하를 기대할 수 있다"고 말했다.

핑커씨를 접종한 샘 포스터 옥스퍼드 대학병원 최고간호책임자는 "백신이 개발된 곳에서 불과 수백m 떨어진 이곳에서 첫 번째 옥스퍼드 백신을 접종할 수 있게 돼 매우 영광"이라고 말했다.

