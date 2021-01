日, 한달간 수도권 '코로나 긴급사태' 선포 조율

[아시아경제 조현의 기자] 일본 정부가 수도권에 오는 9일부터 1개월 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 긴급사태를 선포하는 방안을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

교도통신은 4일 복수의 정부 관계자를 인용해 이같이 보도했다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 오전 신년 기자회견에서 코로나19 확진자가 급증하는 도쿄도를 포함한 수도권 4개 광역 지방자치단체에 특별조치법에 근거한 긴급사태 선포를 검토하겠다고 밝혔다.

긴급사태 선포가 검토되는 지역은 도쿄도와 가나가와)ㆍ지바ㆍ사이타마현 등 간토 지역의 1도ㆍ3현이다.

긴급사태가 선포되는 지역에선 해당 광역 지자체의 장이 외출 자제와 음식점 영업시간 단축, 휴교, 이벤트 제한 등을 요청할 수 있다.

긴급사태 선포가 검토되는 수도권 4개 광역 지자체는 '긴급사태 행동요령'으로 오는 8일부터 이달 말까지 오후 8시 이후 불요불급한 외출 자제와 주류 제공 음식점 영업 중단 등을 요청하는 방향으로 최종 조율하고 있다고 NHK는 전했다.

수도권 1도ㆍ3현의 지사들은 이날 밤 화상회의를 열고 코로나19 대책을 최종적으로 결정하기로 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr