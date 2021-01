거래소"네스엠, 상장적격성 실질심사사유 발생"

[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소는 코스닥시장본부는 네스엠 네스엠 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 60 등락률 +2.14% 거래량 522,501 전일가 2,800 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 네스엠, '해전 1942, 해전M' 퍼블리싱 계약 종료네스엠, CB 203억 발행 완료… “공격적 투자로 신사업 추진”‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 에 대해 코스닥시장 규정 제 38조 제 2항 제 5호 라목과 동 규정 시행세칙 제 33조 제 11항 제 4호의 규정에 의거해 상장적격성 실질심사 사유가 발생했다고 4일 밝혔다.

이날 네스엠 네스엠 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 60 등락률 +2.14% 거래량 522,501 전일가 2,800 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 네스엠, '해전 1942, 해전M' 퍼블리싱 계약 종료네스엠, CB 203억 발행 완료… “공격적 투자로 신사업 추진”‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 온라인게임 ‘해전1942, 해전M’의 퍼블리싱 계약이 종료됐다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr