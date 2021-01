文대통령, 김진욱 공수처장 후보자 국회 인사청문회 절차 거쳐 임명 예정

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 4일 "문재인 대통령은 오늘 오후 김진욱 고위공직자범죄수사처장 후보자 인사청문요청안을 재가했고, 16시20분 경 국회에 제출했다"고 밝혔다.

한편 문 대통령은 국회 인사청문회를 거쳐 김 후보자를 공수처장으로 임명할 예정이다. 임명 절차가 예정대로 진행될 경우 공수처 가동을 위한 중요한 고비를 넘게 될 것으로 보인다.

