롯데百, 온라인몰서 겨울 상품 30% 할인…'소'프라이즈 이벤트

[아시아경제 이승진 기자] 롯데백화점이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외부 활동이 어려운 고객들을 위해 비대면 쇼핑 이벤트를 준비했다.

롯데백화점은 오는 17일까지 롯데온 내 롯데백화점몰에서 시즌오프 통합전을 열어 20~30% 인하된 2020 F/W(가을/겨울) 상품을 선보이고 구매 사은 행사를 진행한다. 이번 행사의 가장 큰 특징은 기존 오프라인에서 진행되던 구매 시 최대 7% 상당의 엘포인트(L.POINT)를 증정하는 사은 이벤트를 온라인에 적용해 고객들에게 제공하는 것이다.

10일까지는 폴로 랄프 로렌, 타미힐피거, 빈폴, 해지스, 라코스테 등 16개 브랜드가, 11일부터 17일까지는 아디다스, 캘빈클라인진, 캠퍼 등 15개 브랜드가 구매 사은 이벤트에 참여한다. 기간 중 해당 브랜드의 상품을 20, 40, 60만원 이상 구매 하면 엘포인트 1, 2, 4만점을 증정한다.

명품 화장품 브랜드 디올과 입생로랑의 구매 사은 행사도 준비했다. 10일까지 롯데백화점몰에서 디올 또는 입생로랑 제품 7, 15만원 이상 구매 시 엘포인트 5000점, 1만5000점을 적립해 준다. 이외에도, 다이어트, 건강관리, 공부 등 새해 목표 달성을 위한 쇼핑 기획전을 열어 해당 상품 10, 20만원 이상 구매 시 엘포인트 5000점, 1만점을 적립해주는 행사도 진행한다.

'소의 해'를 맞아, '소'프라이즈한 프로모션도 마련돼 있다. 10일까지 롯데백화점 상품 구매 시 최대 12% 추가 할인 받을 수 있는 쿠폰을 증정한다. 할인 쿠폰은 매일 달라진다.

추대식 롯데백화점 e커머스부문장은 “겨울 아우터 등 패션 상품군의 소비를 진작시킬 수 있는 시즌오프 기획전을 준비함과 동시에 소의 해를 기념하는 신년 이벤트를 마련했다”며 "비대면 채널인 롯데백화점 온라인몰 행사를 다양화하여 향후에도 편리하고 안전한 쇼핑을 도울 것"이라고 말했다.

