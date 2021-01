소 바치고 복 기원한 조선왕실

국립고궁박물관 온라인으로 우정(牛鼎) 소개

"백성의 안녕 바라는 지극한 마음 담겨"

국립고궁박물관은 신축년을 맞아 우정(牛鼎)을 이달의 큐레이터 추천 왕실유물로 정했다고 4일 전했다. 우정은 소의 머리와 발굽 모양을 한 세 개의 발과 두 개의 손잡이가 달린 제기용 솥이다. 뚜껑에 소를 뜻하는 한자인 '牛'자가 새겨 있다. 국립고궁박물관과 문화재청 유튜브에서 실체를 확인할 수 있다.

이 제기는 종묘에서 삶은 소고기를 제례 장소까지 옮기는 데 사용됐다. 제기에 담는 희생(제례에서 제물로 바치는 동물)의 종류에 따라 우정(소)·양정(양)·시정(돼지)으로 구분했는데, 소를 가장 귀한 제물로 여겨 종묘제·사직제 등 중요한 국가 제례에만 사용했다.

국립고궁박물관은 우정의 뚜껑 네 점과 몸체 다섯 점을 소장하고 있다. 국가 제례 때 신에게 익힌 고기를 올려 대접하는 절차인 '궤식'과 신에게 바친 고기를 국왕이 다시 받는 절차에 사용된 것들이다. 관계자는 "신이 제물에 복을 담아 인간에게 돌려주는 것을 의미한 의례"라며 "우정에 담겼던 고기는 제례 뒤 연회에서 왕과 신하들이 함께 먹거나 종친들과 신하들에게 나누어 줬다"고 설명했다. "우정에 신에 대한 공경과 신이 내린 복을 아래로 널리 베풂으로써 백성의 안녕을 바라는 지극한 마음이 담겨 있다고 할 수 있다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr