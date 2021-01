[아시아경제 온라인이슈팀]

가수 손나은이 청순한 아름다음이 돋보이는 사진을 공개했다.

최근 걸그룹 에이핑크의 멤버 손나은은 자신의 인스타그램을 통해 사진 몇 장을 공개했다.

공개한 사진 속 손나은은 흰색 민소매티에 청바지를 입고 주근깨를 그려넣은 메이크업을 통해 소녀 같은 매력을 발산했다.

