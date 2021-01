[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 쌀코너에서 즉석 도정한 쌀을 선보이고 있다. 즉석 도정 쌀은 매장내에 쌀을 도정하는 기계가 마련돼 있어 고객이 원하는 쌀을 선택한 후 도정·판매한다.

