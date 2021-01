교직원공제회, 저소득층 학생 619명에 노트북 지원...4.5억 규모

[아시아경제 박지환 기자] The-K한국교직원공제회는 전국 취약계층 초등·중학교 학생 619명에 노트북을 후원하기로 했다고 4일 밝혔다.

이번 지원 사업은 지난 11월 총 1535개교, 3322명의 접수를 받아 서류 심사 후 619명을 최종 선정한 결과다.

디지털 학습기기 지원사업은 약 4억5000만원 규모의 사회공헌사업이다. 온라인 수업에 어려움을 겪는 취약계층 학생들에게 노트북을 지원하고 이를 통해 원활한 원격수업 학습 환경을 조성하기 위한 취지에서 시작됐다.

선정대상은 기초생활수급자이면서 세대유형 조건을 충족하는 학생이다. 1인당 노트북 1대씩 619대를 지원할 예정이다. 접수 당시에는 500명을 선정할 계획이었지만 신청자가 예상보다 많고 코로나19 상황이 지속돼 119명을 추가 선정했다는 게 공제회 측의 설명이다. 노트북은 1월말부터 해당 학교로 배송해 학생들에게 지급된다.

김상곤 교직원공제회 이사장은 "코로나19로 온라인 수업이 장기화됨에 따라 학생들 간 학습격차가 커진다는 우려가 많다"며 "이번 사업으로 저소득층 학생들이 원활히 교과 과정에 참여하는 기반이 되길 바란다"고 말했다.

