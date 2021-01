속보[아시아경제 임주형 기자] 4일 인천시는 계양구 모 요양병원과 관련해 입소자와 직원 등 4명이 추가 양성판정을 받았다고 밝혔다.

코로나19 집단 감염이 발생한 해당 요양병원에서 4명이 추가로 양성 판정을 받으면서 관련 누적 확진자는 52명으로 늘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr