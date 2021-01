주호영 "이낙연, 여당 대표 말값은 해야…말했으면 사면 관철시켜라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 전직 대통령들의 사면에 대해 '반성과 사과'가 필요하다는 목소리가 여권을 중심으로 나오고 있는 데 대해 "사면을 정략적으로 활용하지 말라"며 문 대통령의 결단을 요구했다. 이낙연 더불어민주당 대표에게 "자기 말에 대한 말값은 하라"며 사면을 관철시킬 것을 촉구했다.

주 원내대표는 4일 오전 국회에서 열린 비대위 회의 직후 기자들과 만나 "자기 말에 대한 말값은 해야 되는거 아니냐"며 이같이 말했다. 그는 이날 비대위 회의서 이 대표를 향해 "한 말에 대해 최소한의 책임을 지라"고 말했다.

그는 "기회를 봐서 건의하겠다 했는데, 그정도 말했으면 관철해야되는거 아니냐"며 "여당 대표가 한 말이, 전에 (윤석열 검찰총장) 국정조사도 삐그러지고 그게 뭔가"라고 꼬집었다.

이날 그는 비대위 회의에서 "사면은 문 대통령의 정치적 결단으로 가능한 일"이라며 "사면을 정략적으로 활용하든지 사면을 가지고 장난쳐서는 안 될 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 "정치적 재판에서 두 분다 억울한 점 있다고 주장하는 이런 사건에서 사과나 반성을 요구한단 건 사면을 하지 않겠단 말"이라며 "문 대통령의 결단을 기대하고, 이 대표는 한 말에 대해 최소한의 책임을 져야 한다"고 강조했다.

야당이 오는 6일으로 요구한 백신 긴급현안질의를 민주당이 수용할 것도 촉구했다. 주 원내대표는 "세계에서 빠른 나라들은 차차 질 좋은 백신 접종을 해 가면서 집단면역을 형성하고 있는데 우리나라는 다른 나라보다 5개월 이상 늦어질 걸로 보여진다"며 "언제 우리나라에 백신이 접종되며, 어떤 순서와 계획으로 되는지에 대해 국민들이 궁금해하고 있다"고 목소리를 높였다.

그는 "정부의 책임있는 당국자가 국회에 나와서 정부의 정확한 계획과 예상을 밝히는 게 도리"라며 "긴급현안질의 요구를 민주당이 받아들이지 못한다면 정부 백신 대책에 국민들께 밝힐 수 없는 여러가지 문제점이 있단 걸 시인하는 게 되는 것"이라고 말했다.

