곡성군, 여성농업인 행복바우처 신청 접수

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 4일부터 내달 26일까지 2021년 여성농업인 행복바우처 서비스를 신청받는다고 밝혔다.

여성농업인 행복바우처 지원사업은 문화적 여건이 상대적으로 열악한 농어촌 지역 여성농업인에 문화 활동 지원금을 제공하는 사업이다. 전남에서 2017년부터 시작해 지역민들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

올해 접수 기간은 지난해보다 한 달가량 빨라졌다. 대상자들을 조기에 확정해 바우처를 제공함으로써 사용기간을 더욱 넉넉하게 주기 위해서다.

지원 대상은 지역 내 1년 이상(2021년 1월 1일 기준) 주소를 두고 실제 영농에 종사하는 20세~75세 여성농업인이다.

대상자로 선정되면 연간 20만 원 한도의 바우처 카드(자부담 2만 원)를 발급받게 된다. 곡성군은 올해 총 3000명에게 행복바우처를 지원할 계획이다.

단 사업자등록 및 전업직 직업을 가지고 있는 자, 농업인의 자녀로 고등학교·대학교·대학원에 재학 중인 자, 문화누리카드 지원 대상자, 사업 시행 전전년도 농업 이외 소득이 3천 7백만 원 이상인 자는 지원에서 제외된다.

