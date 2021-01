[신년사] 이순형 세아 회장 "열정과 창의로 불확실성 헤쳐나가야"

[아시아경제 황윤주 기자] 이순형 세아그룹 회장이 "세아인의 DNA 속에 깃든 열정과 투지, 창의성과 도전정신으로 불확실한 미래를 헤쳐나가자"고 밝혔다.

이 회장은 4일 신년사를 통해 "우보천리(牛步千里)라는 말도 있듯이, 한 걸음 한 걸음 열정과 투지를 갖고 흔들림 없이 목표를 향해 나아간다면 시간문제일 뿐 못 이룰 것이 없다"며 이같이 말했다.

이 회장은 "코로나 팬데믹 사태로 세상이 순식간에 뒤바뀌면서 미래에 대한 불확실성이 더욱 커졌고, 지금의 우리에게 깊어지는 불확실성의 터널을 뚫고 나가야 하는 엄중한 책무가 주어져 있다"고 언급했다.

이어 "거대하고 치열한 변화의 흐름 속에서 '지속가능한 세아'를 지켜내고 차별화된 경쟁력을 창출하려면 남다른 도전정신과 창의력을 발휘해 모든 영역에서 창조적 혁신을 끊임없이 수행해나가야 한다"고 강조했다.

이 회장은 "이 모든 것은 각자의 자리에서 투지와 열정을 쏟아 자신이 맡은 역할에 최선을 다하는 것에서 시작한다"며 "지난 60년간 쌓아 올린 자산과 경험을 주춧돌로 삼아 자신 있게 새로운 성공 역사를 만들어나가자"고 당부했다.

