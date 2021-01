전통시장 232개 점포 대상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시 웅산출장소는 화재발생 시 대형피해로 이어지기 쉬운 전통시장의 화재 예방을 위해 덕계종합상설시장 내 232개 점포를 대상으로 노후전선 정비사업을 실시한다고 4일 밝혔다.

이 사업은 중소벤처기업부에서 시행하는 '2021년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원 사업'에 선정돼 총 사업비 1억7700만원 중 국비 8900만원을 지원받아 전기설비를 개선한다.

앞서 웅상출장소는 지난해 서창시장과 덕계종합상설시장을 대상으로 ‘전통시장 화재알림 설치사업’을 시행해 시장 내 상인과 고객 안전에 힘을 쏟았다.

출장소 관계자는 “시장 화재는 대부분 전기로 인해 많이 발생하는데다 화재시 밀집된 시장 특성상 피해가 클 수 있다”며 “이번 노후전선 정비사업으로 시장 상인들과 이용객들에게 안전한 환경이 제공되길 바란다”고 말했다.

