부천시, 영세사업자 노후 간판 교체 지원…최대 250만원

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 이달 말까지 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 경영난이 심각한 소상공인과 영세 사업자를 대상으로 노후 간판 교체 비용을 지원한다.

지원 대상은 간판이 오래되고 녹슬어 강풍에 떨어질 위험이 있거나 전기 배선 불량 등 화재의 위험이 있는 간판이다.

사업비는 1억원으로 업체당 최대 250만원까지 지원하며, 총비용의 10% 이상은 대상자가 부담해야 한다.

시는 1차 서류심사 및 현장 확인, 2차 디자인 우수성 평가를 거쳐 고득점 업소 40개소를 선정하고 결과를 개별통보할 예정이다.

신청을 원하는 대상자는 시 홈페이지에서 '시민참여 간판개선 지원 사업' 공고문을 내려받아 서류를 작성한 후 시청 도로정비과 광고물정비팀으로 직접 제출하면 된다.

부천시 관계자는 "지난해 이 사업을 통해 28개소가 6870만원을 지원받아 노후 간판을 바꿨다"며 "간판 교체를 원하는 개인사업자의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

