[인사]IBK투자증권

◇ 보임

<본부장>

▲ 디지털영업본부장 전장석 ▲ 자산관리본부장 이창섭 ▲ Coverage본부장 이학연 ▲ 고객자산운용본부장 현진길 ▲ 감사본부장 박양수

<부장>

▲ 디지털전략부장 정재환 ▲ 디지털영업부장 이병준 ▲ 경영기획부장 유욱재 ▲ 투자분석부장 박옥희

<센터장>

▲ IBK WM센터 중계동 센터장 오혜란

<팀장>

▲ PIB팀장 김재호 ▲ 영업전략팀장 박정용 ▲ 영업관리팀장 이원형 ▲ 해외주식TFT 팀장 최광순 ▲ 구조화금융3팀장 강영호 ▲ Coverage1팀장 곽철수 ▲ 전문사모운용지원팀장 안성희 ▲ 업무개발팀장 김진아

◇ 승진

<상무>

▲ Sales본부장 정낙원 ▲ 구조화금융본부장 최미혜 ▲ 감사본부장 박양수

<상무보>

▲ 인천센터장 손관 ▲ 종합금융2팀장 이민철 ▲ Coverage본부장 이학연 ▲ 고객자산운용본부장 현진길

<이사>

▲ 영업부 장보경 ▲ 디지털영업본부장 전장석 ▲ 금융상품영업팀 문재경 ▲ 투자금융팀 정현우 ▲ 채권운용팀 김용희 ▲ 채권영업팀 배영인 ▲ 부동산금융1팀장 정철윤 ▲ 프로젝트금융2팀장 백낙권 ▲ 재경부장 이승택

<부장>

▲ 서초센터 김도연 ▲ 분당센터 김상훈 ▲ IBK WM센터 일산 센터장 김재경 ▲ IBK WM센터 중계동 센터장 오혜란 ▲ IBK WM센터 평촌 센터장 고병하 ▲ IBK WM센터 광주 박치연 ▲ 구조화금융3팀장 강영호 ▲ IT개발팀장 박현철

<차장>

▲ 분당센터 장현석 ▲ 인천센터 이창희 ▲ IBK WM센터 평촌 박성원 ▲ PIB팀장 김재호 ▲ 구조화금융3팀 신규원 ▲ 전문사모운용지원팀장 안성희 ▲ 고객자산운용1팀 김영란 ▲ 경영관리팀 조규석 ▲ 총무팀 한주형 ▲ 정보전략팀 김성욱 ▲ 리스크관리부 천정일 ▲ 심사부 김종현 ▲ 감사부 이상태

