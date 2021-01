세븐일레븐, 로또 이벤트 진행 "당첨금은 1000만원 엘포인트"

- 5000원 이상 결제 후 모바일앱 적립하면 4개 ‘세븐로또’ 번호 지급



[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐은 신년을 맞아 롯데 통합멤버십인 엘포인트(L.POINT) 1000만 포인트를 경품으로 내걸고 ‘세븐로또’ 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이벤트 참여 방법은 세븐일레븐에서 5000원 이상 상품을 구매하고 세븐일레븐 모바일애플리케이션(세븐앱) 적립 바코드를 스캔하면 된다. 1에서 45 사이의 번호 중 자동으로 추첨된 4개의 세븐로또 번호가 지급되며, 인당 1일 1회에 한해 참여 가능하다. 세븐로또 이벤트는 1월 한 달간 진행된다.

1등(4개 번호 당첨)에게는 롯데 전 계열사 및 제휴처에서 현금처럼 사용 가능한 1000만 원 상당의 엘포인트를 지급한다. 2등(3개 번호 당첨)은 5만 포인트, 3등(2개 번호 당첨)은 1000 포인트를 경품으로 제공한다. 당첨 번호 추첨은 2월 중 별도 라이브 방송을 통해 생중계될 예정이다. 또한 세븐앱 신규 가입자들이 행사에 참여할 시에는 세븐일레븐 모바일 상품권(1천 원)이 추가로 증정된다.

