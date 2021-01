美 '살인·강간 등 교도소 수감자' 백신 특혜 논란…"형평성 어긋" vs "방역 위한 것"

뉴저지·워싱턴 등 5개 주 이미 수감자 접종 시작

미국의 전문가 "도덕적 논쟁이 아닌 수학 계산을 할 때"

[아시아경제 나한아 기자] 미국의 약 10개 주가 노인, 기저질환자 등 고위험군보다 교도소 수감자에게 백신을 먼저 접종키로 계획한 가운데, 갑론을박이 이어지고 있다.

워싱턴포스트(WP)는 백신 우선순위에 수감자를 포함하는 일부 주 정부의 백신 접종방침에 대해 비판의 목소리가 높다고 3일 (현지시간) 보도했다.

지난해 11월 콜로라도주 일간지에 칼럼을 쓴 논평가 조지 브로츨러는 "콜로라도주 보건 당국의 백신 접종계획에 따르면 살인·강간·아동학대 등을 저지른 수감자들이 법을 준수하는 65세 이상 노인 및 선량한 시민보다 먼저 접종받는다"라며 "78세 아버지를 둔 아들로서 나는 묻는다. 자레드 폴리스 주지사, 이 무슨 정신 나간 짓인가?"라고 강하게 비판했다.

브로츨러는 "무고한 콜로라도 노인들은 (총기 난사로 4명을 살해한) 범죄자 네이선 던랩이 접종을 받은 뒤에야 감염의 공포에서 벗어날 수 있다"라고 덧붙였다.

이 내용을 접한 누리꾼들은 흉악범 던랩의 이름 등 흉악범들의 실명을 거론하면서 이들에게 '백신 특혜'를 줘선 안 된다며 주 정부에 방침을 철회하라고 요구했다.

논란이 커지자 주 당국은 서둘러 조치를 철회했다. 당초 계획에 따르면 접종 1순위가 의료인력·입원환자이며 수감자는 2순위였지만, 논란 이후 2순위 대상은 70세 이상 노인으로 변경됐다.

자레드 폴리스 콜로라도주지사는 지난달 3일 기자회견에서 "백신 양은 한정돼 있다"라며 "무고한 시민들이 모두 접종받기 전에 죄수들에게 돌아갈 몫은 절대 없을 것"이라고 밝혔다.

한편 미국 50개 주 가운데 12곳은 시민보다 수감자에게 먼저 백신을 맞힐 계획이라고 WP는 전했다.

뉴저지와 워싱턴 등 5개 주는 이미 수감자 접종을 시작했다. 코네티컷, 델라웨어, 펜실베이니아 등 7개 주는 백신 접종 2순위 대상으로 수감자들을 지정했다.

미국의 전문가들에 따르면 효과적 방역을 위해 수감자의 백신 접종을 서둘러야 한다. 콜로라도대학 생명윤리센터 메튜 위니아 소장은 "끔찍한 범죄자는 백신을 맞을 자격이 없다는 불만이 크다"라면서도 "하지만 지금은 도덕적 논쟁이 아닌 수학 계산을 할 때"라고 지적했다.

그러면서 "집단 감염자가 많은 상위 15개 사례 가운데 14건은 교도소 및 대학 기숙사에서 발생했다"라며 "수감자들을 외면하면 코로나19 유행 기간이 길어지고 더 많은 사람이 죽어갈 것"이라고 경고했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr