삼성디스플레이, 노트북용 OLED 확대…"판매량 5배 증가 예상"

[아시아경제 황윤주 기자] 삼성디스플레이는 올해 노트북용 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 판매량이 지난해보다 크게 늘 것으로 전망하며 제품군을 10종 이상으로 확대한다고 3일 밝혔다.

2019년 UHD, 지난해 QHD, FHD 해상도의 노트북용 OLED 제품군을 출시한 삼성디스플레이는 13.3형부터 16형까지 화면 사이즈와 스펙을 다양화해 제품군을 확대할 예정이다.

삼성디스플레이는 올해 디스플레이 패널 시장에서 비대면 환경과 고사양 수요 증가로 노트북용 OLED의 판매량이 작년보다 5배 이상 늘어날 것으로 전망하고 있다.

삼성디스플레이가 만든 노트북용 OLED 패널은 레노버와 에이수스, 델, HP 등에 들어간다.

김성철 중소형디스플레이사업부장(사장)은 "코로나19 영향으로 재택근무와 온라인 수업, 게이밍 수요가 급증해 노트북을 비롯한 IT(정보통신) 시장이 활기를 띠고 있다"며 "삼성 OLED가 LCD를 누르고 스마트폰 시장을 석권했듯이 노트북 시장에서도 혁신적인 소비자 가치를 선사하며 점유율을 확대해나갈 것"이라고 밝혔다.

