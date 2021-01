가상화폐 비트코인 3만3000달러, 사상 최고가 행진

비트코인 지난해 3배 뛰어…2월 중순 5만달러까지 상승 전망

[아시아경제 국제부 기자] 가상화폐 비트코인의 가격이 사상 최고치인 3만3000달러(한화 3580만원)을 넘어섰다고 CNN방송이 2일(현지시간) 보도했다.

비트코인의 가격은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 초기 주식 시장이 폭락하는 가운데에도 꾸준히 상승하며 지난 한 해 3배 뛰었다.

CNN은 "연방준비제도가 앞으로 몇 년 더 금리를 거의 제로(0)로 유지할 것으로 예상되는 가운데 비트코인은 계속해서 새로운 팬을 확보할지도 모른다"고 지적했다.

그러나 비트코인은 2017년에도 2만달러를 상회하며 당시로서는 기록적인 수준까지 올라갔다가 2019년 초에는 3000달러 수준으로 폭락한 바 있다.

가상화폐 업체 NEM의 거래 책임자 니컬러스 펠러캐노스는 통상 어떤 자산의 가격이 장기간에 걸쳐 이처럼 급등하면 조심스러워진다면서도 비트코인 가격이 밸런타인데이(2월14일) 무렵 5만 달러까지 상승할 수도 있다고 예측했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr