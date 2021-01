서울시, 옛 토지대장·폐쇄지적도 온라인 민원발급 실시

기존 3시간 걸리던 대기시간 3분 이내로 개선

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 4일부터 옛 토지·임야대장이나 폐쇄지적·임야도 등 지적(地籍) 보존문서를 각 자치구청 또는 주민센터를 통해 온라인 민원으로 발급하는 서비스를 시작한다고 3일 밝혔다.

그동안 폐쇄 지적도나 임야도를 발급받으려면 등록된 구청을 방문하거나 '어디서나 민원(FAX민원)'을 통해서만 발급받을 수 있었다. 특히 팩스 민원의 경우 대기시간이 최대 3시간에 이르고 해상도가 낮아 지번이나 경계선을 구분하는데 어려움이 있었다.

시는 이같은 어려움을 해소하고 지적 보존문서의 훼손·재난 등에 대비하고자 지난해 초 25개 자치구의 보존문서를 표준화해 서울시 데이터센터 서버에 통합 구축하고 민원 발급을 위한 프로그램을 개발해 보급했다. 이렇게 저장된 문서가 토지·임야대장 503만4000매, 폐쇄 지적·임야도 3만8123매에 이른다.

시는 이번 사업으로 민원처리 시간이 크게 단축되고 민원 발급문서의 품질도 향상돼 시민의 눈높이에 맞는 맞춤형 부동산 민원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr