[포토]동대문구 재생자전거로 행복 나눔

버려진 방치자전거, 재생자전거로 새롭게 단장 저소득 취약계층에 기증...2015년부터 사회적기업 사랑의 자전거와 함께 지속적인 사업 추진 올 총 53대 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 지난달 30일 사회적기업인 사랑의 자전거와 함께 저소득 취약계층에게 재생자전거를 기증했다.

재생자전거는 지하철역이나 도로 주변 등지에 방치된 자전거를 수거해서 사용 가능하도록 수리한 자전거다.

구는 2015년에 처음으로 사랑의 자전거와 ‘방치자전거 수거 및 재생자전거 기증 협약’을 체결한 이후 매년 수거된 방치자전거 7% 가량을 수리해 저소득 취약계층 주민에게 전달하고 있다.

구가 이번에 기증한 자전거 총 19대를 포함해 올 한 해 동안 기증한 재생자전거는 총 53대에 이른다.

자전거는 동주민센터에서 추천받은 ▲국민기초생활수급자 1명 ▲일대일 결연자 2명 ▲기타 저소득 세대 13명 ▲공공용 3명에게 배부됐다.

재생자전거가 필요한 지역 저소득층 주민은 동주민센터에 신청하면 우선순위에 따라 기증받을 수 있다.

아울러 주변에 방치된 자전거가 있을 경우 동대문구청 교통행정과로 신고하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “재생자전거 기증 사업이 복지서비스의 확대 및 자전거 이용 활성화에 기여하고 있다”며 “작은 나눔이지만 누군가에게는 소중한 행복이 될 수 있는 재생자전거 기증사업 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

