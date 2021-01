경남FC 경력 직원 공개모집 … 8일까지 접수

경영지원 경력직 사원 모집

2일부터 8일까지 이메일로 접수

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남FC가 축구에 대한 열정을 업무에 쏟아 낼 수 있는 역량 있는 인재 선발을 위해 공개 채용을 진행한다.

모집 분야는 회계, 인사, 총무 업무 등을 담당할 경영지원팀 경력직 사원으로 1명을 채용할 예정이다.

공고 기간은 1일까지 진행했으며, 접수 기간은 2일부터 8일 18시까지이다.

지원 자격 요건은 회계 경영 관련 경력이 2년 이상인 자로 전산회계, 전산세무 FAT,TAT,MOS 등 관련 자격증 소지자를 우대한다.

이와 함께 해외 출장에 대한 결격 사유가 없는 자이며 ‘국가공무원법’ 제33조와 ‘지방공무원법’ 제31조에 따라 결격 사유가 없는 자면 지원할 수 있다. 단 남자의 경우 공고일 현재 병역을 마친 자만 가능하다.

자격 요건을 충족한 지원자는 구단 홈페이지 공지 상의 공고를 참조해 지정양식으로 서류 접수하면 된다.

서류 전형 결과는 12일 발표 예정이며, 면접은 15일에 진행된다. 면접 대상자는 채용 예정 인원의 3배수를 선발 예정이며 합격자는 18일부터 경남FC와 함께한다.

채용 공고와 관련한 자세한 내용은 구단 홈페이지 미디어 항목 내 공지사항에서 확인할 수 있으며, 문의 사항은 구단 사무국으로 하면 된다.

