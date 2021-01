[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 지난달 31일 양천구청 5층 열린참여실에서 ‘#자치분권 기대해’ 챌린지에 동참했다.

대통령소속 자치분권위원회에서 시작한 ‘#자치분권 기대해’는 자치분권의 미래를 준비하는 각오와 계획 등 핵심 메시지에 동참하는 챌린지로 지방자치법 전부개정·자치경찰법 등 제도개선과 지방정부가 축적해온 역량을 바탕으로 자치단체간 연계와 협력을 통해 지역 공동체가 활성화되는 자치분권 2.0시대를 맞이한다는 의미다.

