■ 4급 승진·전보

▲교육문화국장 윤교찬 ▲도시주택국장 김덕현 ▲안전교통건설국장 한상진 ▲균형개발추진단장 민형식 ▲맑은물사업소장 윤무현 ▲환경사업소장 이재송 ▲의회사무국장 조민식 ▲흥선동장(승진) 팽재녀 ▲신곡1동장(승진) 박성복 ▲송산3동장(승진) 이영재

■ 5급 승진·전보

▲ 감사담당관 신웅식 ▲자치행정국 김재훈 ▲기획예산과장 이영준 ▲비서실장 조복현 ▲홍보과장 이종태 ▲일자리정책과장 권영일 ▲지역경제과장 고현숙 ▲세정과장 김학숙 ▲회계과장 한상규 ▲도서관정책과장 김동수 ▲도시과장 김동수 ▲주택과장 김종철 ▲도시농업과장 정희종 ▲교통기획과장 지우현 ▲도시철도과장 심진주 ▲도로과장 이 구 ▲균형개발과장 최종근 ▲보건관리과장 박춘수 ▲보건소 건강증진과장 박금숙 ▲ 〃동부보건과장 강춘원 ▲환경관리과장 이병택 ▲의정부1동장 박기호 ▲가능동장 홍승의 ▲호원1동장 최창순 ▲신곡2동장 김상래 ▲자치민원과장 조인영 ▲복지지원과장 김보경 ▲허가안전과장 이병기 ▲자금동장 정호진 ▲의회전문위원 윤상희 ▲ 〃강문성 ▲여성가족과장 류윤미 ▲투자사업과장 유회섭 ▲흥선동 복지지원과장 정준모 ▲신곡1동 복지지원과장 조원상 ▲ 〃 허가안전과장 이균섭 ▲장암동장 박재범 ▲송산1동장 김진수

