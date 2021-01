'코로나 불황은 남 일?' 美 부호들 작년 재산 1000조 늘어…머스크는 빌게이츠 제쳐

[아시아경제 최은영 기자] 신종 코로나바이러스(코로나19) 여파에도 미국 부호들의 재산은 지난해 1000조 원 넘게 불어난 것으로 나타났다. 가장 많이 불어난 사람은 테스크 창업자인 일론 머스크였다.

1일(현지시간) 워싱턴포스트 등 외신은 블룸버그 억만장자 지수 조사를 인용해 지난해 코로나19 대유행 이후 미국 부호들의 재산이 1조 달러(1088억 원) 증가했다고 보도했다.

재산이 가장 많이 불어난 사람은 테슬라 창업자 일론 머스크였다. 그의 재산은 지난해 1월 300억 달러 미만이었으나 이후 1,320억 달러 증가해 총 1,590억 달러가 됐다. 이는 1년 새 5배로 불어난 것으로, 머스크는 세계 갑부 순위에서도 빌 게이츠를 제치고 2위로 올라섰다. 포브스에 따르면 2019년 3월 기준 머스크의 세계 갑부 순위는 31위 수준이었다.

부동의 1위는 아마존 창업자인 제프 베이조스로 700억 달러 불어나 총재산이 1,860억 달러가 됐다. 일론 머스크와 제프 베이조스의 재산 증가분을 합치면 약 2,000억 달러(217조 원)로 139개국 국내총생산(GDP)을 합친 것과 맞먹는 수치다.

이들의 재산 증가는 대체로 보유 주식의 가격 상승에 의한 것으로 나타났다. 테슬라 주가는 지난해 8배 뛰었다. 중국 상하이 공장 가동, 분기별 영업이익 흑자, 전기차 수요 훈풍 등이 호재로 작용했다.

아마존 주가는 지난해 70% 상승률을 기록했다. 코로나 팬데믹으로 인한 미국 내 온라인 쇼핑 이용률 증가 때문으로 분석됐다. 클라우드(Cloud·컴퓨팅 서버 대여) 사업인 아마존웹서비스(AWS) 역시 코로나 사태로 수요가 늘었다.

한편 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 앞선 두 사람에 이어 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 3위를 차지했으며, 베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장, 마크 저커버그 페이스북 CEO, 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장 등이 뒤를 이었다.

