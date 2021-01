전남 오리 이어 닭 농장도 AI 비상

[아시아경제 조유진 기자] 전남지역 오리농장에 이어 도내 닭 농장에서도 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심 사례가 접수됐다. 오리보다 AI에 취약한 닭에게서도 H5형 항원이 검출되면서 방역 당국이 긴장하고 있다.

2일 전남도 등에 따르면 전날 무안군 청계면의 산란계 농장에서 폐사가 발생했다는 고병원성 AI 의심 신고가 접수됐다. 의심 신고를 받고 전남 동물위생시험소에서 검사한 결과 H5형 AI 항원이 검출돼 정밀 검사 중이다. 결과는 1~2일 후에 나올 것으로 보인다.

이 농장에서는 축사 4개동, 7만7000마리의 닭 중 1개 동에서 1000마리의 폐사가 발생했다. 방역당국은 해당 농장의 닭을 살처분하고, 고병원성 확진 판정이 나오면 반경 3㎞ 이내에 있는 농장 1곳 닭 6만 마리도 설처분할 계획이다.

또 해당 농장 반경 10㎞ 이내(22농가 83만8000마리)를 방역지역으로 설정해 30일간 가금 농가 이동 제한 명령을 내렸다.

전남지역에서는 이번 겨울 지금까지 오리농장 9곳에서 고병원성 AI가 발생했는데 닭 농장 고병원성 AI 의심 사례 발생은 이번이 처음이다.

도내 닭 사육 농가는 모두 401 농가로 2500만마리를 사육하고 있으며 전국 시도 중 다섯 번째 규모다.

전남도 관계자는 "의심 신고 농장 주요 도로 등에 통제초소를 추가 설치하고 차량 인력 등도 통제하고 있다"며 "확산을 막기 위해 농가와 함께 소독 등 방역 활동을 최대한 강화하고 있다"고 말했다.

