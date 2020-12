[아시아경제 최대열 기자] 보건복지부는 다음 달 1일자로 국립암센터 원장에 서홍관(사진) 현 국립암센터 박사를 임명했다.

서 신임 원장은 1958년생으로 서울대 의학과를 나와 보건대학원 석사, 의과대 박사학위를 받았다. 2003년 국립암센터 설립 초기 구성원으로 참여해 국가암관리사업본부장, 금연지원센터장 등을 지냈다. 특히 10년째 한국금연운동협의회 회장을 맡으며 담뱃세 인상, 담뱃값 경고그림 도입, 음식점 완전 금연구역 지정 등 우리나라 금연운동을 한 단계 끌어 올렸다는 평을 듣는다.

아울러 초대 국가암관리사업본부장으로서 발암원관리과ㆍ암감시조사과를 새로 만들고 근거 중심의 7대 암검진 권고안 발표, 암생존자 건강관리 지침을 발간하는 등 다양한 국가암관리사업을 수행했다. 한국작가회의 이사로도 활동중이다.

