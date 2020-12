언택트로 출발하는 2021년…새해 카운트다운도 집에서

새해 카운트다운 행사 생중계로

송년회도 유튜브 등 비대면 진행

보상 심리에 한우·로브스터 수요 ↑

유통가 고급 먹거리 할인 행사

빕스 배달 25% 할인…한우·장어도

[아시아경제 차민영 기자] 조용해진 연말 속 신축년을 기리는 새해 카운트다운 행사도 비대면(언택트) 방식으로 바뀌었다. 다같이 모여 신년의 희망과 기쁨을 기리던 연말 연시 분위기는 사라졌지만 '함께 이겨내자'는 메세지를 공유하기 위한 노력들은 비대면 방식으로 전환됐다.

언택트 '해피 2021'

31일 관련 업계에 따르면 롯데월드타워 외벽 미디어 파사드에서는 이날(31일) 밤 11시 40분부터 공식 인스타그램을 통해 '새해 카운트다운 행사가 생중계된다. '작별(ADIEU)'과 '행복한 2021(HAPPY 2021)' 등의 메세지가 반복 연출되며 오는 11시 59분부터는 새해를 기다리는 '60초 카운트다운' 이벤트가 뒤따른다. 광장에는 故김환기 작가의 작품으로 '유니버스(우주)'를 테마로 한 미디어 큐브가 세워진다. 작년에는 불꽃 축제로 수많은 인파가 몰렸지만 올해는 정부 방역지침에 따라 오프라인 모객 행사가 일절 진행되지 않는다.

소셜네트워크서비스(SNS)를 통한 마음 나누기 행보도 있다. 롯데백화점은 내년 1월 2일부터 '희망의 블루'라는 테마로 새해를 응원하는 소셜 아트워크 프로젝트도 진행한다. 선정된 작품은 롯데백화점 잠실점 아트홀에 전시될 예정이다. 11번가는 1월 1일 오전 0시 30분부터 방송인 탁재훈과 함께 연말 연시 특집 행사 '11번가 소원 선물 라이브방송'을 진행한다. 경품 이벤트와 새해 카운트다운을 진행하고 새해 소망을 담긴 메세지를 라이브방송 채팅창에 남긴 고개을 추첨해 총 720명에 SK페이 포인트를 증정한다.

유튜브 송년회 진풍경

유통가 분위기가 바뀐 것은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 집콕 생활이 늘었기 때문이다. 12월 코로나19 재확산에 따른 '5명 이상 집합 금지' 조치로 회사 등 업무상 미팅도 자제되는 분위기다. 가령 롯데홈쇼핑은 이완신 대표의 제안으로 유튜브를 활용해 온택트 송년회로 올해 결산을 대신하기로 했다. 유튜브 채널 '완신라이브' 통해 롯데홈쇼핑 쇼호스트가 직원들을 대신해 이완신 대표를 포함한 주요 임원들을 릴레이 인터뷰하는 형식으로 진행됐다. 지난 12월 초 조직 개편 이후 변화된 조직과 각 본부별 신규 임원 소개가 주로 다뤄졌다.

외출 금지에 따른 보상심리로 한우와 로브스터, 스테이크 등 고급 먹거리에 대한 수요도 폭증하면서 이를 겨냥한 마케팅 행사도 늘었다. CJ푸드빌이 운영하는 패밀리 레스토랑 '빕스'는 내년 1월 10일까지 '빕스 얌 딜리버리' 할인 행사를 진행하면서 25% 할인 혜택을 제공한다. 롯데마트는 내년 1월 6일까지 전점에서 '지리산 명품 순牛한한우'와 '강원한우' 등 다양한 소고기 상품을 엘포인트 회원 대상 최대 30% 할인 판매한다. 이마트도 1월 6일까지 브랜드 한우 전 품목을 30% 할인 판매한다. 국산 바다·민물장어를 신세계 포인트 적립시 40% 할인 판매하고, 6년근 복(福) 인삼 1팩도 행사카드 구매 시 10% 할인된 2만5200원에 선보인다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr