교정시설 코로나 확진자 837명…4차 전수조사

[아시아경제 이동우 기자] 교정시설에서의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염 사태가 계속되고 있다.

30일 법무부에 따르면 이날 오후 5시 기준 현재 전국 교정시설에서 코로나19 확진 판정을 받은 수용자와 직원은 모두 837명이다. 이날 0시 기준과 비교해 변동은 없다.

이 가운데 서울동부구치소 관련 코로나19 확진자는 모두 792명으로 수용자(출소자 포함)가 771명, 구치소 직원이 21명이다. 수용자 771명 중 현재 서울동부구치소에 있는 수용자(출소자 포함)는 409명이다.

서울동부구치소에서 경북북부제2교도소로 이송된 확진자가 345명, 서울동부구치소에서 서울남부교도소와 강원북부교도소로 이송된 뒤 확진 판정을 받은 수용자가 각각 16명, 1명이다. 누적 사망자는 1명이다.

동부구치소 관련 확진자가 계속 증가하면서 교정당국과 방역당국은 이날 동부구치소 직원과 수용자를 대상으로 4차 전수조사를 했다. 전수조사 결과는 이르면 31일 나올 예정이다.

아울러 법무부는 같은날 오전 10시 정부서울청사에서 집단감염 발병 원인과 대응경과, 향후 조치 계획 등을 발표하기로 했다.

