터키, 中 코로나19 백신 곧 접종…300만 회분 도착

[아시아경제 전진영 기자] 터키 정부가 중국 제약사 시노백으로부터 구입한 중국산 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 1차 분이 현지에 도착했다.

터키 보건부는 30일(현지시간) 코로나19 백신 300만 도스(dose·1회 접종분)를 실은 항공기가 이날 오전 5시 40분께 앙카라 에센보아 공항에 착륙했다고 발표했다.

파흐레틴 코자 터키 보건부 장관은 트위터를 통해 백신 도착을 알리면서 "14일간 당국 백신 실험을 거친 뒤 접종을 시작할 것"이라고 밝혔다. 코자 장관은 “실험이 끝나는 대로 예방접종을 시작하겠다"며 "우리는 성공할 것"이라고 강조했다.

터키는 시노백과 5000만 도스의 백신 구매 계약을 맺었다. 2000만 도스는 12월과 내년 1월 중 공급될 예정이다. 터키 정부는 시노백 백신 외에도 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동개발한 백신도 최대 3000만 도스를 도입하기로 했다.

