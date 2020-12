김진욱 공수처장 지명자 "공수처 출범에 대한 기대·걱정 잘 알아"

[아시아경제 최석진 기자] 초대 고위공직자범죄수사처(공수처)장에 지명된 김진욱 지명자가 "공수처 출범에 대한 기대와 걱정을 잘 알고 있다"고 말했다.

김 지명자는 이날 오후 기자들에게 보낸 입장문에서 "공수처 출범에 대한 여러 분들의 기대, 그리고 걱정 잘 알고 있다"며 "부족한 사람이지만 공직후보자에 대한 국민의 검증인 인사청문회를 최선을 다해 준비하겠다"고 밝혔다.

김 지명자는 대구 출신으로 보성고·서울대 고고학과를 졸업했다. 사법연수원 21기로 1995년 법관으로 임용됐다가 1998년 변호사로 개업해 2010년까지 12년간 김앤장법률사무소에서 변호사로 일했다. 1999년 조폐공사 파업 유도 사건 특별검사팀에 특별수사관으로 참여하기도 했다.

2010년부터 헌법재판소에서 헌법연구관으로 재직하며 헌재 소장 비서실장, 선임헌법연구관, 국제심의관을 맡았다. 법조계 안팎에서는 외유내강형에 온화한 성격이라는 평을 듣는다.

김 지명자는 국회 인사청문회를 거쳐 초대 공수처장에 임명된다.

이날 김 지명자 지명 직후 청와대 관계자는 "김 지명자는 법치주의와 민주주의 등 헌법가치 수호에 노력했고, 변협 사무차장을 비롯한 공익활동도 활발히 수행했다"며 "판사, 변호사, 헌법재판소 선임연구관에 더해 특검 특별수사관 등의 다양한 법조 경력을 갖고 있어 전문성과 균형감, 역량을 갖췄다고 판단했다"고 지명 배경을 밝혔다.

김 지명자는 최종 후보로 추천된 직후 언론 인터뷰에서 "제가 오래 근무한 헌재가 정치적으로 편향되지 않고 중립적인 기관이라 추천위가 저를 중립적으로 보신 게 아닌가 짐작한다"고 말했다.

