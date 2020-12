건강이상설 시진핑 주석, 中 관영매체 건재

28일 푸틴 대통령과 통화, 28∼29일 중앙농촌공작회의 연설

31일 오후 7시 시진핑 주석 신년사 발표

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 일부 소셜네트워크서비스(SNS)에서 시진핑 중국 국가 주석의 건강 이상설이 제기된 가운데 중국 관영 매체인 중국중앙(CC)TV가 시 주석의 공식 행사 참석 영상을 보도했다.

반중국 성향의 SNS상에서는 최근 며칠 새 시 주석이 뇌혈관 질환으로 수술을 받는다는 게시물들이 올라왔다. 이후 시 주석의 건강 이상설이 빠르게 SNS를 통해 번졌다.

'루드(Lude) 미디어'라는 매체는 27일(미국 동부시간) "한 아르헨티나인이 트위터상에서 '시 주석이 뇌혈관 질환으로 수술할 것'이라고 밝혔다"면서 "이 정보의 출처는 시 주석을 검사한 홍콩 의사로, 그는 게시물을 쓴 아르헨티나인과 친하다"라고 주장했다.

SNS상에는 유사한 내용을 다룬 영상들이 올라와 있고, 일부 게시물은 향후 중국공산당 내부 권력투쟁을 예상하기도 한다.

하지만 중국 관영매체들은 시 주석이 등장한 영상을 포함해 공식 일정을 평상시와 다름없이 보도하고 있다.

인민일보는 시 주석이 지난 28일(현지시간) 오후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 하고 양자관계 강화 의지를 재확인했다고 전했다.

시 주석은 또 28∼29일 베이징에서 열린 중앙농촌공작회의에 참석, 농민 소득 증대 및 식량 안보에 대해 연설했다. 행사에는 리커창 총리를 비롯해 중국 최고 지도부인 공산당 중앙정치국 상무위원 7명이 모두 참석했다.

CCTV도 중앙농촌공작회의 영상을 보도했다. 시 주석은 평소와 같은 모습으로 연설했다,

중국 관영매체들은 또 시 주석이 31일 오후 7시(현지시간) CCTV 등을 통해 신년사를 발표한다고 예고했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr