무안군, 승달파출소 치매 극복 선도기관 지정

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 24일 무안읍에 있는 무안경찰서 승달파출소를 치매 극복 선도기관으로 지정하고 현판식을 개최했다고 30일 밝혔다.

치매 극복 선도기관은 치매 극복을 위해 다양한 사회 주체가 동참해 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 사회문화 조성을 위해 노력하는 기관이다.

승달파출소는 전 직원이 치매 파트너 온라인 교육을 수료하고 치매에 대한 부정적 인식 개선, 치매 예방 및 조기 검진 정보 전달, 치매 환자 실종 예방 사업 등 다양한 치매 극복 활동을 펼칠 계획이다.

군 관계자는 “앞으로도 지역 내 치매 환자와 가족들에게 효과적인 서비스를 제공하고 관계기관과 함께 치매 인식개선 활동에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 군 보건소 치매안심센터에서는 상담, 조기 검진, 치료관리비 지원 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr