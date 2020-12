<보직>

▶농업·농촌발전연구부 부장 성주인 ▶농산업혁신연구부 부장 김용렬 ▶환경자원연구부 부장 김태훈 ▶농식품시스템연구부 부장 정은미 ▶산림정책연구부 부장 손학기 ▶삶의질정책연구센터 센터장 심재헌

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr