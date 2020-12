<전보>

◇고위공무원

▶국립농업과학원 농산물안전성부장 김원일

◇과장급

▶국립농업과학원 농산물안전성부 유해생물팀장 전익성

<승진>

◇도원장

▶경상북도 농업기술원장 신용습

◇도원국장

▶충청남도 농업기술원 농촌지원국장 백영목