하나투어는 자회사인 SM면세점의 인천공항 면세점 운영사업과 관련해 임대 보증금 및 기업일반대출금 220억2554만원에 대한 채무인수를 결정했다고 30일 공시했다.

하나투어 측은 "SM면세점의 누적 손실로 인한 채무상환 여력 약화에 따라 연대보증인으로서 채무이행을 결정했다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr