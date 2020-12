[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하1층 베비에르제과매장에서 딸기를 가득 넣어 당일 신선한 재료로 만든 디저트케이크와 롤케이크를 선보이고 있다. 케이크는 연말연시 가족과 함께 홈파티를 즐기는 데 분위기를 더 해줄 수 있는 메뉴로 인기를 끌고 있다.

