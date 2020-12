與, 김진욱 지명에 "정치적 중립성과 공정함으로 공수처 이끌길"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 김진욱 헌법재판소 선임헌법연구관이 초대 고위공직자범죄수사처(공수처)장으로 지명된데 대해 "정치적 중립성과 공정함으로 공수처를 이끌어달라"는 입장을 밝혔다.

신영대 민주당 대변인은 30일 오전 현안 브리핑에서 "오늘 문재인 대통령이 공수처장 최종 후보로 헌법 재판서 선임 헌법연구관을 지낸 김 후보자를 최종 지명하셨다"면서 "초대 공수처장으로 정치적 중립성과 공정함으로 공수처를 이끌어주실것을 기대한다"고 당부했다.

이어 "20년 넘게 기다려왔던 권력기관 개혁의 제도화가 시작됐다"면서 "인사청문회를 포함한 공수처 출범이 차질없이 진행될수 있도록 철저하게 준비하겠다. 법 앞에 만인이 평등할수 있도록 권력기관 개혁에 박차를 가하겠다"고 말했다.

김 후보자는 국회 인사청문회를 거친뒤 공수처장으로 임명될 예정이다.

국회 법제사법위원회 소속인 김용민 민주당 의원은 이날 오전 CBS 라디오 인터뷰에서 "인사청문회법에 따르면 재요청 기일이 지나면 자동으로 임명할수 있는 구조이기 때문에 야당이 아무리 시간 끌기를 하더라도 30일 이내에는 공수처장이 임명될수 있는 구조"라면서 "따라서 1월 중 출범도 가능할 것이고 늦어도 2월에는 충분히 가능할 것"이라고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr