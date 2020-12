▶정황근 전 농촌진흥청 청장 부친상= 2020년 12월 30일, 성월장례문화원(천안시 성환읍 천안대로 2096), 발인 1월1일, 장지 국립대전현충원(010-3713-7210)

