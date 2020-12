◇ 승진

<이사대우>

▲글로벌매크로팀장 허재환 ▲코스닥벤처팀장 한병화 ▲영업부 지점장 김병종 ▲채권영업팀 조만식

<부장>

▲결제업무팀장 권순태 ▲브랜드전략팀장 정종원 ▲업무운영팀장 장재영 ▲파생솔루션3팀장 김정근 ▲감사팀장 김태욱 ▲서울WM센터 2센터장 최장권 ▲분당지점장 권기환 ▲멀티금융팀 이성권 ▲전략금융팀 김현구

◇ 보임

▲디지털금융실장 김경식 ▲재경팀장 김태경 ▲법인영업팀장 박찬호 ▲Coverage팀장 강명진 ▲개발금융팀장 이상후 ▲디지털사업팀장 정성철 ▲디지털마케팅팀장 김현민

[유진자산운용]

◇ 승진

<부장>

▲AI3팀장 이은표

[유진투자선물]

◇ 승진

<부장>

▲상품운용3팀장 김동호 ▲컴플라이언스팀장 김차진

◇ 보임

▲관리본부장 장동훈

