외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도세에 코스피가 소폭 내림세를 보이고 있다. 코스닥지수는 연고점을 경신했지만 하락과 상승을 반복하며 혼조세를 보이고 있다.

20일 오전 9시 11분 코스피는 전 거래일 대비 0.07%(2.07포인트) 내린 2818.44를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.01%(0.15포인트) 내린 2820.36으로 장을 출발해 약세를 이어가고 있다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 장 초반 906억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 696억원, 218억원어치 주식을 팔았다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “국내 증시는 연말 비수기인데도 개인투자자들이 적극적인 매수세를 보이고 있다”며 “개인들의 매수세가 당분간 더 이어질 것으로 예상되는 만큼 시장의 하방은 이전보다는 더 단단해져 갈 것” 이라고 말했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 3,168,146 전일가 78,300 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목] "삼성전자, 4Q 실적 예상 밑돌아도…파운드리 기대감은 UP"내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 close 와 SK하이닉스는 각각 전 거래일보다 0.38%, 0.43% 내렸다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 825,000 전일대비 3,000 등락률 +0.36% 거래량 27,159 전일가 822,000 2020.12.30 09:32 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감코로나 치료제·백신 위탁생산 '주목' …유통·화장품 실적회복 기대 UP'배당락' 코스피, 2800선서 공방…코스닥은 1%대 상승 close (0.24%), 네이버(1.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 191,500 전일대비 1,000 등락률 +0.52% 거래량 170,089 전일가 190,500 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 현대기아차·제네시스 9개 제품, 美 굿디자인 어워드 수상현대차, 외국인 12만 6322주 순매도… 주가 0.0%배당락 앞두고 1.8兆 팔아치운 개미들 close (0.26%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 392,000 전일대비 7,500 등락률 +1.95% 거래량 297,109 전일가 384,500 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 '기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승곱버스서 못 내린 개미, 4兆 안고 새해맞이외국인, 4주만에 '사자' 전환 close (1.95%)는 오름세를 보였다.

코스닥지수는 장중 연고점을 경신했지만 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 보이고 있다. 같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.34포인트) 오른 958.75를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일보다 0.00%(0.03포인트) 내린 957.38로 장을 시작했다.

투자자 동향을 보면 개인은 코스닥시장에서 홀로 515억원의 주식을 샀고, 기관과 외국인은 각각 96억원, 387억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 162,100 전일대비 5,800 등락률 -3.45% 거래량 1,330,118 전일가 167,900 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,200 전일대비 11,900 등락률 -4.76% 거래량 562,449 전일가 250,100 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 '기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승임상 결과발표!! 단숨에 급등 할 제2의 셀트리온!임상 3상 소식!! 중화항체 100% 형성! ‘ㅇㅇㅇ’ 보다 뛰어나다! close 이 전일보다 각각 3.45%, 4.04% 하락했다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 176,900 전일대비 300 등락률 -0.17% 거래량 201,396 전일가 177,200 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승배당락 앞두고 1.8兆 팔아치운 개미들 close (0.40%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 165,036 전일가 91,400 2020.12.30 09:33 장중(20분지연) 관련기사 개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'배당락' 코스피, 2800선서 공방…코스닥은 1%대 상승"양도세 피해라" 28일 9000억원 던진 개인…외국인·기관 매수에 2800선은 사수 close (0.55%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 358,400 전일대비 3,400 등락률 +0.96% 거래량 9,183 전일가 355,000 2020.12.30 09:32 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환 close (0.55%)는 올랐다.

